Minacciano proprietari di terreni padre e figli in arresto coinvolti anche in traffico di droga

All’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno dato esecuzione un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: minacciano - proprietari

Minacciano proprietari di terreni, padre e figli in arresto coinvolti anche in traffico di droga https://ift.tt/EiQCqZV https://ift.tt/Jylf1up - X Vai su X

Fuori dal coro. . Gli occupanti abusivi barricati in casa di Ettore da 4 anni minacciano di chiamare la Polizia per mandarci via! #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook

Costringono proprietari a cedere terreno, arrestati padre e due figli - Le vittime avevano riferito di aver subito minacce e aggressioni fisiche e verbali da parte degli indagati, i quali avevano da poco acquistato un terreno confinante con il loro ... Lo riporta grandangoloagrigento.it