Minaccia un ragazzo con la pistola finta e ruba una borsa in pieno giorno al parco | arrestato un 15enne a Firenze

Un ragazzo di quindici anni è stato arrestato dopo aver minacciato un ventenne con una pistola, rivelatasi poi un giocattolo, per rapinarlo. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, poco dopo le 17, all’interno del parco San Donato a Firenze. L’adolescente, un cittadino originario del Maghreb senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato portato all’ istituto penale per minorenni del capoluogo toscano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La chiamata al 112 e l’arresto. A dare l’allarme è stata la vittima, che avendo ancora con sé il cellulare ha chiamato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online