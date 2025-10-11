Minaccia un giovane con una pistola giocattolo e gli ruba la borsa | arrestato un 15enne

Firenzetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minaccia un giovane con una pistola giocattolo e gli ruba la borsa. È accaduto nel corso della serata di giovedì 9 ottobre, all’interno del parco di San Donato a Novoli. Il ragazzo, un quindicenne senza fissa dimora, attorno alle ore 20:00 si è avvicinato al giovane per minacciarlo con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

minaccia giovane pistola giocattoloFirenze, giovane rapinato con una pistola giocattolo nel parco: arrestato un 15enne - Il fatto risale alla serata del 9, giovedì, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 15enne, per reati contro il patrimonio, e senza ... Come scrive 055firenze.it

minaccia giovane pistola giocattoloA 15 anni al parco con una pistola (finta): arrestato dai carabinieri per rapina aggravata - Il giovane si è avvicinato ad un ragazzo con l’intento di sottrargli la borsa. Segnala msn.com

