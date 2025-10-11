Minaccia un giovane con una pistola giocattolo e gli ruba la borsa | arrestato un 15enne

Minaccia un giovane con una pistola giocattolo e gli ruba la borsa. È accaduto nel corso della serata di giovedì 9 ottobre, all’interno del parco di San Donato a Novoli. Il ragazzo, un quindicenne senza fissa dimora, attorno alle ore 20:00 si è avvicinato al giovane per minacciarlo con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it