Minacce di morte al direttore di ‘Cronache’ | Corte d’Appello conferma la condanna per il killer dei Casalesi

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La I Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli, presieduta da Daniela Critelli, ha confermato la condanna nei confronti di Giovanni Cellurale per le minacce di morte rivolte a Maria Bertone, direttrice dei quotidiani Cronache di Napoli, Cronache di Caserta e del sito cronachedi.it. Cellurale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

