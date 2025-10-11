Minacce di morte al direttore di ‘Cronache’ | Corte d’Appello conferma la condanna per il killer dei Casalesi
La I Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli, presieduta da Daniela Critelli, ha confermato la condanna nei confronti di Giovanni Cellurale per le minacce di morte rivolte a Maria Bertone, direttrice dei quotidiani Cronache di Napoli, Cronache di Caserta e del sito cronachedi.it. Cellurale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
minacce - morte
Minacce morte a direttrice Cronache di Napoli, confermata condanna per killer clan - La Corte di Appello di Napoli (prima sezione penale presieduta da Daniela Critelli) ha confermato la condanna nei confronti di Giovanni Cellurale, esponente del clan dei ... Si legge su ilmattino.it
