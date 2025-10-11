Minacce ad Ismaele La Vardera l' Area Progressista invita il deputato ad Agrigento

"L'Area Progressista invita ad Agrigento Ismaele La Vardera. È questo il gesto di concreta solidarietà e vicinanza che vogliamo dare ad un parlamentare amico che per il suo impegno da oggi è costretto a vivere sotto scorta". Lo annuncia, in una nota il portavoce dell'Area Progressista, Nuccio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Tensione a Palermo: minacce e insulti contro il deputato Ismaele La Vardera. Durante una segnalazione contro le carrozze abusive nel centro storico, il leader di Controcorrente è stato aggredito verbalmente da alcuni vetturini

Ismaele La Vardera: "Escalation di odio e violenza intollerabile, chiedo risposte alle istituzioni. Basta silenzio"

Palermo, minacce di morte all'imprenditore Piraino e a La Vardera - PALERMO – Il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha presentato una denuncia alla polizia dopo la minaccia ricevuta con un messaggio inviato ieri all'imprenditore Giuseppe

Palermo, solidarietà da Europa Verde a La Vardera e Piraino: "Atti intimidatori gravi" - Europa Verde Sicilia in una nota esprime solidarietà all'imprenditore palermitano Giuseppe Piraino e al deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera, destinatari di nuove minacce di morte.