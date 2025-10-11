Minacce ad Ismaele La Vardera l' Area Progressista invita il deputato ad Agrigento

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'Area Progressista invita ad Agrigento Ismaele La Vardera. È questo il gesto di concreta solidarietà e vicinanza che vogliamo dare ad un parlamentare amico che per il suo impegno da oggi è costretto a vivere sotto scorta". Lo annuncia, in una nota il portavoce dell'Area Progressista, Nuccio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minacce - ismaele

minacce ismaele vardera areaPalermo, minacce di morte all’imprenditore Piraino e a La Vardera - PALERMO – Il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha presentato una denuncia alla polizia dopo la minaccia ricevuta con un messaggio inviato ieri all’imprenditore Giusepp ... Come scrive msn.com

Palermo, solidarietà da Europa Verde a La Vardera e Piraino: “Atti intimidatori gravi” - Europa Verde Sicilia in una nota esprime solidarietà all’imprenditore palermitano Giuseppe Piraino e al deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera, destinatari di nuove minacce di morte. Da itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Ismaele Vardera Area