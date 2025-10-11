Milly Carlucci sbarca sul Nove. Nessun cambio improvviso di rete o azienda, ma un’ospitata che la conduttrice di Ballando con le Stelle concederà a Fabio Fazio domani sera, domenica 12 ottobre, a Che Tempo Che Fa. Dopo l’intervista a Mara Venier della scorsa settimana, Fazio porta sul Nove un altro volto Rai che, peraltro, non è solito concedere lunghe interviste in TV. Figurarsi, poi, da buona aziendalista qual è la Carlucci, fuori dalla Rai. Ma quando Ballando chiama. Milly risponde e domenica sera sarà per la prima volta ospite di Che Tempo Che Fa, trasmissione contro la quale – quando era trasmessa in Rai – si scagliò per le varie ospitate della competitor Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Milly Carlucci a Che Tempo Che Fa