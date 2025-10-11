Mille euro per bloccare l' auto in vendita sui social mai consegnata | la truffa parte da Cerignola
Propone auto in vendita sui social network, simula la presenza di un altro acquirente interessato e richiede un bonifico istantaneo di 1000 euro per bloccare l’acquisto, per poi rimandare all’infinito la consegna dell’auto e la restituzione di quanto incassato. La truffa gira sul marketplace. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
