Mille euro per bloccare l' auto in vendita sui social mai consegnata | la truffa parte da Cerignola

Foggiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Propone auto in vendita sui social network, simula la presenza di un altro acquirente interessato e richiede un bonifico istantaneo di 1000 euro per bloccare l’acquisto, per poi rimandare all’infinito la consegna dell’auto e la restituzione di quanto incassato. La truffa gira sul marketplace. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: mille - euro

