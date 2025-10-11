Mille criticità Lettera di Taiti a Sammartino
Le criticità legate agli impianti sportivi al centro dell’incontro in programma il 15 ottobre fra il commissario Sammartino e Massimo Taiti (foto). Il delegato provinciale del Coni, prima di ottenere un appuntamento, aveva indirizzato a Sammartino una lettera per sottolineare la gravità della situazione, definita "catastrofica" dal vice presidente della Figc toscana. Il Commissario ha già cominciato ad attivarsi sul fronte delle strutture sportive del territorio, come dimostrato dal viaggio a Roma per quanto riguarda la questione dello Stadio dell’Acqua di Iolo. "Mi riferisco soprattutto alle piscine, alle palestre e ai campi di calcio, per non parlare dello stadio comunale – ha scritto Taiti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
