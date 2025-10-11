Milano torna alla vittoria e schianta Varese 94-61

L'Olimpia, dopo tre sconfitte di fila tra campionato ed Eurolega, vince in trasferta con 20 punti di Brooks e 13 di Brown. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

