Milano scavalca e blocca la pista di rullaggio di Linate | rimpatriato 30enne tunisino

Milano – Ha scavalcato la recinzione e bloccato la pista di rullaggio dell'aeroporto di Linate. La polizia di Milano ha eseguito ieri il rimpatrio di un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, denunciato lo scorso 19 settembre per attentato alla sicurezza dei trasporti: l’uomo aveva superato la barriera che delimita il runway dello scalo milanese, bloccando per diverse ore la pista di rullaggio e il conseguente traffico aereo. Al Cpr di via Corelli. Il 30enne era trattenuto con provvedimento del Questore presso il Cpr di Milano-Corelli per determinare le sue generalità, dato che era sprovvisto di documenti identificativi, vista anche la sua pericolosità sociale per diversi precedenti penali: stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
