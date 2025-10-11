Milano presentata richiesta per Ambrogino d’oro alla Global Sumud Flotilla

“Con Beatrice Uguccioni abbiamo presentato ieri la richiesta di conferire l’Ambrogino d’oro alla Global Sumud Flotilla. Abbiamo indicato come referente la cittadina milanese e partecipante all’iniziativa Margheita Cioppi”. Lo rende noto il consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

