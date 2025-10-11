Milano Premier Padel P1 nel femminile Sanchez-Josemaria in finale
Roma, 11 ott. (askanews) – Semifinaliste nel 2023, assenti lo scorso anno. Domenica, dalle 16.30, Paula Josemaria e Ari Sanchez vivranno – all’Allianz Cloud – la loro prima finale del Milano Premier Padel P1. Le spagnole, a lungo dominatrici del Qatar Airways Premier Padel Tour, non vincono un torneo da Valladolid, e – si legge in una nota – avranno l’occasione di tornare ad alzare un trofeo. Dall’altra parte della rete non ci saranno Delfi Brea e Gemma Triay, dominatrici del circuito: Gemma è stata infatti costretta al ritiro per un problema fisico, con conseguente qualificazione alla finale di Claudia Fernandez (campionessa in carica, proprio con Triay) e Bea Gonzalez, che invece a Milano ha vinto nel 2023 con Delfi Brea e sempre con Delfi è stata finalista lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
