Milano non è Napoli Bufera e class-action contro la Albanese

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, è passata in pochi giorni dall'essere diventata quasi un simbolo per la sinistra all'essere oggetto di presa di distanza. Tutto è accaduto più o meno dopo che, domenica scorsa, ha lasciato con stizza lo studio di La7 quando Francesco Giubilei ha menzionato la posizione della senatrice a vita Liliana Segre su Gaza. Da quel momento diverse persone hanno visto con occhi diversi la giurista, che per alcune settimane è stata il "faro" dei movimenti pro Palestina in Italia, e continua a esserlo tranne che per le frange più moderate. Ed è proprio parlando delle maifestazioni per Gaza che Albanese potrebbe essersi lasciata sfuggire una frase che ha infastidio molti, al punto che un avvocato ha annunciato una class-action contro di lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

