Milano incendio in un appartamento a Cornaredo | tre morti

Affaritaliani.it | 11 ott 2025

Le vittime sono padre, madre e figlio. L’incendio è divampato nella notte in un condominio di quattro piani. Otto persone in ospedale, tre pompieri feriti. Indagini in corso per chiarire le cause. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

milano incendio appartamento cornaredoIncendio in un appartamento a Cornaredo, morti anziani genitori e figlio - È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un i ncendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Da rainews.it

È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano.

