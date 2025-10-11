Milano incendio in un appartamento a Cornaredo | tre morti
Le vittime sono padre, madre e figlio. L’incendio è divampato nella notte in un condominio di quattro piani. Otto persone in ospedale, tre pompieri feriti. Indagini in corso per chiarire le cause. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: milano - incendio
Sesto San Giovanni (Milano), ventenne muore in un rogo: sospetto omicidio e incendio doloso
Incendio appartamento in provincia di Milano, uomo trovato morto
Milano, incendio in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona
Incendio nell’ex hotel di via Milano a Genova: i vigili del fuoco domano le fiamme https://ligurianotizie.it/incendio-nellex-hotel-di-via-milano-a-genova-i-vigili-del-fuoco-domano-le-fiamme/2025/10/09/621739/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Incendio nello stabilimento di via Milano a Samarate, vigili del fuoco al lavoro fino a tarda sera. - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un appartamento a Cornaredo, morti anziani genitori e figlio - È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un i ncendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Da rainews.it
Cornaredo, incendio in un appartamento: morta una famiglia, evacuate 50 persone - È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di ... Da msn.com