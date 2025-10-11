Milano incendio in un appartamento | 3 morti

È di tre morti il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di un palazzo a Cornaredo, nel Milanese. A quanto si apprende le vittime sarebbero tre membri di una famiglia, padre, madre e figlio. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, gli anziani deceduti hanno 88 e 82 anni, e il terzo deceduto, presumibilmente il figlio, 55. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, incendio in un appartamento: 3 morti

