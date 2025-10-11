Milano incendio a Cornaredo | muoiono 2 anziani e il figlio

Tg24.sky.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento all'interno di un condominio a Cornaredo, nel Milanese. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, in via Fratelli Cairoli, sono state tre le vittime delle fiamme. Una famiglia composta da una coppia di anziani e dal figlio di 55 anni ha perso la vita nel rogo, scoppiato intorno alle 3 di notte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

milano incendio a cornaredo muoiono 2 anziani e il figlio

© Tg24.sky.it - Milano, incendio a Cornaredo: muoiono 2 anziani e il figlio

In questa notizia si parla di: milano - incendio

Sesto San Giovanni (Milano), ventenne muore in un rogo: sospetto omicidio e incendio doloso

Incendio appartamento in provincia di Milano, uomo trovato morto

Milano, incendio in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona

Milano, incendio a Cornaredo: muoiono 2 anziani e il figlio - Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento all'interno di un condominio a Cornaredo, nel Milanese. Segnala tg24.sky.it

milano incendio cornaredo muoionoIncendio nel milanese: tre morti in un palazzo a Cornaredo. Evacuati cinquanta residenti - Incendio nel milanese, stabile evacuato a Cornaredo: tra le fiamme muoiono madre, padre e figlio. Si legge su mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Incendio Cornaredo Muoiono