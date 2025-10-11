Milano incendio a Cornaredo | muoiono 2 anziani e il figlio
Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento all'interno di un condominio a Cornaredo, nel Milanese. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, in via Fratelli Cairoli, sono state tre le vittime delle fiamme. Una famiglia composta da una coppia di anziani e dal figlio di 55 anni ha perso la vita nel rogo, scoppiato intorno alle 3 di notte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
A Cornaredo, alle porte di Milano, 3 persone sono morte nell'incendio della loro abitazione. Ci sono anche diversi intossicati. 3 vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti.
Un'alta colonna di fumo, i soccorsi nel cuore nella notte. Sono le immagini che arrivano da Cornaredo, alla periferia ovest di Milano, dove intorno alle 4.30 si è sviluppato un vasto incendio in una palazzina di sei piani. Il bilancio è di tre vittime.
