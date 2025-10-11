Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento all'interno di un condominio a Cornaredo, nel Milanese. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, in via Fratelli Cairoli, sono state tre le vittime delle fiamme. Una famiglia composta da una coppia di anziani e dal figlio di 55 anni ha perso la vita nel rogo, scoppiato intorno alle 3 di notte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Milano, incendio a Cornaredo: muoiono 2 anziani e il figlio