Milano e la guerra alle auto | il caso di piazza Caiazzo
Con la riqualificazione di piazza Caiazzo, a Milano, vengono "tagliati" 80 posti auto per lasciare posto a piste ciclabili e aree pedonali. "Un disastro completo. Non sappiamo dove parcheggiare, né auto né moto", dice un cittadino. "Una follia", gli fa eco un'altra residente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: milano - guerra
La guerra della droga a colpi di fucile nelle campagne a sud di Milano
Milano capitale dei consumi, tutti i rincari della guerra
Una madre palestinese è stata curata con le sue bambine all’ospedale Buzzi di Milano: si è lasciata alle spalle il buio della guerra. Ma le cicatrici segneranno per sempre la sua pelle e la sua memoria
MilanoPaviaTV - Canale78 Mentre a Gaza si prova a mettere fine a mesi di guerra, anche Milano guarda a questo fragile equilibrio con un misto di sollievo e scetticismo. Dopo la firma del piano di pace e il cessate il fuoco annunciato entro la notte di venerdì, l - facebook.com Vai su Facebook
Milano: scene di guerra in stazione centrale, agenti di polizia e carabinieri attaccati da decine di manifestanti con ogni tipo di oggetto, ora addirittura usano gli idranti antincendio contro gli agenti; una situazione vergognosa per l’Italia, una situazione vergogno - X Vai su X
Milano: nella notte undici auto incendiate/ Indagini in corso: è caccia al probabile piromane - Milano, nella notte undici auto incendiate: sugli incendi concentrati nel nord cittadino si ipotizza una possibile matrice dolosa ... Secondo ilsussidiario.net