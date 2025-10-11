Milano e la guerra alle auto | il caso di piazza Caiazzo

Tgcom24.mediaset.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la riqualificazione di piazza Caiazzo, a Milano, vengono "tagliati" 80 posti auto per lasciare posto a piste ciclabili e aree pedonali. "Un disastro completo. Non sappiamo dove parcheggiare, né auto né moto", dice un cittadino. "Una follia", gli fa eco un'altra residente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano e la guerra alle auto il caso di piazza caiazzo

© Tgcom24.mediaset.it - Milano e la "guerra" alle auto: il caso di piazza Caiazzo

In questa notizia si parla di: milano - guerra

