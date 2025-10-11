Milano droga nascosta nei frigoriferi e nei borsoni | sette arresti e oltre 30 kg di stupefacenti sequestrati

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette arresti e oltre 30 kg di droga sequestrati: maxi blitz della Polizia contro lo spaccio in diversi quartieri di Milano e hinterland. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: milano - droga

