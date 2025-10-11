Milano blitz antidroga | sette arresti e un maxi sequestro di stupefacenti Cinquanta chili di droga tolti dal mercato

Milano, 11 ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha messo a segno un'importante operazione contro il traffico di droga a Milano, arrestando sette persone, tra cui sei italiani e un albanese. Gli arresti sono il risultato di una serie di controlli e indagini condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana, che ha portato alla scoperta di una rete di spaccio operante in vari punti della città e della provincia. L'operazione è iniziata nel pomeriggio con il controllo di un appartamento a Pieve Emanuele, nella periferia sud di Milano. Grazie alle informazioni raccolte durante le attività di monitoraggio del territorio, gli agenti hanno individuato un immobile sospetto, presumibilmente utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, blitz antidroga: sette arresti e un maxi sequestro di stupefacenti. Cinquanta chili di droga tolti dal mercato

In questa notizia si parla di: milano - blitz

Urbanistica, il blitz: la Regione al posto del Comune di Milano

Blitz della Polizia in uno studentato a Milano: trovata droga nei biberon e farmaci oppioidi

I Giochi sono nel 2026, ma la Società Milano-Cortina durerà fino al 2033: la Lega ritenta il blitz nel dl Economia

Una Pallacanestro Varese carica a molla dopo il blitz di Sassari attende il derby con Olimpia Milano. Itelyum Arena da tutto esaurito per la prima in casa di Librizzi e compagni. - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, blitz antimafia: fermati due fratelli romani per estorsione #cortina #milano #olimpiadi #8ottobre - X Vai su X

Milano, blitz antidroga: sette arresti e un maxi sequestro di stupefacenti. Cinquanta chili di droga tolti dal mercato - La Polizia di Stato ha messo a segno un'importante operazione contro il traffico di droga a Milano, arrestando sette persone, tra cui sei italiani e un albanese ... Scrive ilgiorno.it

Milano, blitz antidroga a Cologno Monzese: fratello e sorella arrestati con 15 chili di hashish e una pistola - Due cittadini peruviani arrestati a Cologno Monzese con 15 kg di hashish e un revolver: operazione della Polizia di Milano contro lo spaccio. Riporta virgilio.it