Milano 66enne gettata a terra e rapinata | arrestato cingalese

Un cittadino dello Sri Lanka é stato arrestato dalla polizia per rapina dopo aver derubato una donna di 66 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, 66enne gettata a terra e rapinata: arrestato cingalese

Milano - Prima l'aggressione e la rapina in strada, poi le manette. Un uomo di 25 anni, cittadino dello Sri Lanka, é stato arrestato dalla polizia per rapina nella notte tra giovedì e venerdì dopo aver derubato una donna di 66 anni all'angolo tra Viale Stelvio e via

