Milano 66enne gettata a terra e rapinata | arrestato cingalese

Imolaoggi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino dello Sri Lanka é stato arrestato dalla polizia per rapina dopo aver derubato una donna di 66 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Aggredita, gettata a terra e rapinata in strada a Milano - È successo all'angolo tra viale Stelvio e via Valtellina nella notte tra giovedì e venerdì 10 ottobre. Si legge su milanotoday.it

