Milani esordio da titolare con il Venezuela contro l’Argentina
Tempo di lettura: < 1 minuto Esordio da ricordare per Alessandro Milani, esterno sinistro dell’ Avellino, che ha vestito per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore del Venezuela. Il classe 2005 è stato schierato titolare dal commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo nell’amichevole di lusso contro l’Argentina, disputata all’Hard Rock Stadium di Miami. Novanta minuti pieni per il giovane biancoverde, che ha affrontato campioni del calibro di Lautaro Martinez, Julian Alvarez e Lo Celso, autore del gol che ha deciso l’incontro al 31’. Una prestazione di personalità e maturità, che conferma la crescita del terzino sinistro irpino e la fiducia riposta in lui dallo staff della Vinotinto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
