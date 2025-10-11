Milan sospiro di sollievo per Pulisic | in campo dopo infortunio alla caviglia

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per il Milan. I rossoneri si prepano a riabbracciare Christian Pulisic, fermatosi per infortunio durante il ritiro della Nazionale statunitense. L'esterno rossonero non si era allenato alla vigilia dell'amichevole contro l'Ecuador, terminata 1-1, che ha visto invece fermarsi Estupinan. Pulisic, ha rivelato il ct Mauricio Pochettino, ha sofferto per il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bennacer Juventus, l’algerino è un nome caldissimo in Francia: quel club ha avanzato una nuova proposta per prendere l’algerino, ma il Milan ha detto no! Sospiro di sollievo per la Signora? Ultimissime

Milan, sospiro di sollievo: Leao è pronto al rientro

Brutte notizie da un'amichevole internazionale per un giocatore chiave del Milan. Un esterno rossonero è uscito infortunato nel primo tempo. Sospiro di sollievo invece per un altro attaccante. #Milan #Nazionale #Infortunio #SerieA - X Vai su X

SOSPIRO DI SOLLIEVO Olimpia Milano, niente di grave per Devin Booker. Il lungo in campo per la seconda partita al Torneo di Creta contro il Fenerbahce. #pianetabasket #olimpiamilano - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Pulisic recuperato ma si ferma Estupinan: Fiorentina a rischio - Ecuador, giocata nella notte italiana, ha portato una buona e una cattiva notizia: il fantasista rossonero ha smaltito il problema e ha giocato uno spezzone di gara, il terzino ha lasciato il camp ... Da msn.com