Milan senza ‘bomber’ | Leao non convince e spreca gli ex rossoneri segnano

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan con Leao e Gimenez fa fatica a segnare, mentre gli ex rossoneri brillano altrove: da Abraham a Giroud. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leao Milan, Cassano: «Non sa calciare». Parole - Leao Milan, Cassano lo asfalta in diretta: «Non sa calciare né di destro né di sinistro, gli manca l'idea di calcio.

Biasin su Leao: "Senza la cosa deve fare sempre tutto lui per me può solo migliorare" - Fabrizio Biasin, ai microfoni di Pressing, ha parlato così di Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati contro la Juventus: "Dopo quattro anni siamo ancora ...

