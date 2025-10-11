Milan-Roma Femminile Rossettini | Una battuta d’arresto non cancella quanto di buono fatto finora

Sololaroma.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma Femminile si prepara a tornare in campo. Dopo la debacle nella prima giornata di Women’s Champions League, segnata dal pesante ko per 6-2 in casa del Real Madrid, le giallorosse saranno impegnate domani, domenica 12 ottobre, nella seconda giornata di campionato contro il Milan. Le parole di Rossettini. Alla vigilia della gara, il tecnico delle giallorosse Luca Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club: “ Ho detto alle ragazze che il nostro percorso non cambia, abbiamo avuto una dolorosa battuta d’arresto che fa parte del nostro processo di crescita. In squadra ci sono tante ragazze giovani e con talento, ma ai primi approcci su certi palcoscenici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

