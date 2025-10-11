Milan-Roma Femminile le convocate di Rossettini | out Lukasova e Babajide

Dopo la pesante sconfitta per 6-2 nella prima giornata di Champions League contro il Real Madrid, la Roma Femminile affronterà il Milan, domani, domenica 12 ottobre, al Velodromo Attilio Pavesi per la seconda giornata di Serie A. Le giallorosse sono chiamate a rialzarsi e a dare continuità al successo ottenuto nel match d’esordio in campionato con il Parma. Le convocate di Rossettini. Il tecnico della Roma Luca Rossettini ha diramato la lista delle 23 giocatrici convocate per la partita contro il Milan: out Lukasova e Babajide, quest’ultima per una lesione di medio grado del bicipite femorale del flessore sinistro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

