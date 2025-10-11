Milan Pulisic recuperato ma si ferma Estupinan | Fiorentina a rischio

Usa-Ecuador, giocata nella notte italiana, ha portato una buona e una cattiva notizia: il fantasista rossonero ha smaltito il problema e ha giocato uno spezzone di gara, il terzino ha lasciato il campo prima dell'intervallo per un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Pulisic recuperato ma si ferma Estupinan: Fiorentina a rischio

In questa notizia si parla di: milan - pulisic

Milan, Tomori e Pulisic giudici di una gara di palleggio: che risate!

Milan, Ordine rivela: “Allegri stupito da Thiaw! Pulisic rivelazione”

Amichevole Liverpool-Milan 0-0: occasione per Pulisic | LIVE NEWS

Pulisic, allarme Milan: ansia Allegri, non si allena con gli Usa Vai su Facebook

#Pulisic, allarme #Milan: ansia #Allegri, non si allena con gli Usa - X Vai su X

Milan, Pulisic recuperato ma si ferma Estupinan: Fiorentina a rischio - Ecuador, giocata nella notte italiana, ha portato una buona e una cattiva notizia: il fantasista rossonero ha smaltito il problema e ha giocato uno spezzone di gara, il terzino ha lasciato il camp ... Lo riporta gazzetta.it

Milan-Napoli: probabili formazioni e dove vederla - Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Come scrive fantacalcio.it