Milan Pellegatti | Modric splendido Camarda? Mi auguro che riesca a …

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In gol con l'Italia Under 21 all'esordio, Camarda continua a fare parlare di sé. Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, si augura una cosa. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pellegatti modric splendido camarda mi auguro che riesca a 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Modric splendido. Camarda? Mi auguro che riesca a …”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Milan, Pellegatti: “Attenzione a Thiaw”. Poi la rivelazione su Vos

Milan, Pellegatti: “Frenata bruschissima per Pubill? Ho chiesto, ma …”

milan pellegatti modric splendidoCarlo Pellegatti: "Milan, che gioco. Modric un acquisto berlusconiano" - Napoli Carlo Pellegatti: "Il Milan gioca bene, è cosciente dei propri. Secondo tuttomercatoweb.com

milan pellegatti modric splendidoPellegatti: "Non c’è quasi più posto sul carro di Allegri" - Il giornalista Carlo Pellegatti, grande tifoso rossonero, ha fotografato il momento della squadra di Max Allegri, prossima avversaria della Juventus in campionato. Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Pellegatti Modric Splendido