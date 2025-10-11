Milan Pellegatti | Modric splendido Camarda? Mi auguro che riesca a …
In gol con l'Italia Under 21 all'esordio, Camarda continua a fare parlare di sé. Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, si augura una cosa. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - pellegatti
Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra
Milan, Pellegatti: “Attenzione a Thiaw”. Poi la rivelazione su Vos
Milan, Pellegatti: “Frenata bruschissima per Pubill? Ho chiesto, ma …”
#Pellegatti 'avverte' il #Milan: "Vediamo di non farci scappare #Caprile. #Camarda? Aspettiamo ..." #SempreMilan - X Vai su X
#milan #Pellegatti: "#Tonali uno dei grandi rimpianti. Mai chiesto di andare via. Con una nuova proprietà ..." #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Pellegatti: "Milan, che gioco. Modric un acquisto berlusconiano" - Napoli Carlo Pellegatti: "Il Milan gioca bene, è cosciente dei propri. Secondo tuttomercatoweb.com
Pellegatti: "Non c’è quasi più posto sul carro di Allegri" - Il giornalista Carlo Pellegatti, grande tifoso rossonero, ha fotografato il momento della squadra di Max Allegri, prossima avversaria della Juventus in campionato. Segnala tuttojuve.com