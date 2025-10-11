Milan Leao a rischio | l’insidia arriva dalla Juve
Rafael Leao è sempre un giocatore molto discusso, e anche stavolta è apparso abbastanza chiaro il motivo di ciò. Rafael Leao è un giocatore veramente di enorme talento. Grande protagonista dell’ultimo scudetto conquistato dal Milan, l’esterno d’attacco rossonero ha dimostrato di essere micidiale in fase offensiva. Tuttavia, viene spesso criticato per la mancanza di costanza ad alti livelli, qualcosa che il nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri vuole cercare di cambiare e su cui vuole lavorare nel migliore dei modi. Nonostante questo, è chiaro che molto – se non tutto – dipende dal portoghese, che ha tutte le caratteristiche adatte a fare la differenza al vertice della Serie A e in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it
