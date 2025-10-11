Milan Allegri sorride a metà | un top recupera ma c’è uno stop in nazionale

Non è un bilancio totalmente positivo quello che arriva dalla prima settimana della sosta per le nazionali per Max Allegri che ha perso un giocatore per infortunio. Neanche il più inguaribile degli ottimista si aspettava che il Milan potesse risalire la china come ha fatto dopo la sconfitta interna all’esordio in campionato per 2-1 contro la Cremonese. Una partita che sembrava essere la continuazione dell’ultimo campionato più che l’inizio di uno nuovo. Massimiliano Allegri, esattamente come Antonio Conte un anno fa, è riuscito a invertire rapidamente il trend anche grazie al mercato. La possibilità di colmare le lacune evidenziate nella prima a San Siro, ha permesso ai rossoneri di essere una squadra credibile per la lotta scudetto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, Allegri sorride a metà: un top recupera, ma c’è uno stop in nazionale

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”

Pippo Pancaro: “Allegri al Milan una garanzia. Lazio? Handicap pesante”

Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!

#Pulisic, allarme #Milan: ansia #Allegri, non si allena con gli Usa - X Vai su X

Allegri allenatore del mese di settembre: 'Ha cambiato pelle al Milan' Vai su Facebook

Milan, in Serie A (finora) nessuno come te: il dato sorride ad Allegri - Il Milan si prepara ad affrontare all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nella 6ª giornata di Serie A 2025/26. Segnala milannews.it

Il QS sul Milan: "Allegri sorride: ha una squadra vera (e forte)" - Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Allegri sorride: ha una squadra vera (e forte)". Da milannews.it