Mikaela Shiffrin prosegue sulla sua linea e, anche in vista della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 (che prenderà il via nel weekend del 25-26 ottobre con il classico gigante sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden), sceglie di non disputare le discese. La fuoriclasse statunitense, che aveva già preso questa decisione nella scorsa annata, quindi, preferisce evitare i rischi e concentrarsi sulle discipline tecniche. Non solo, la nativa del Colorado centellinerà le apparizioni anche nei superG, disputandone solamente alcuni. Quali, tuttavia, sono ancora da decidere. Si sapeva che la statunitense avrebbe evitato di disputare le gare veloci, ma questa scelta la costringerà a dare il massimo tra slalom e gigante per tentare l’ennesimo assalto alla Sfera di Cristallo (sarebbe la sesta) contro, presumibilmente, Lara Gut-Behrami e la nostra Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin sceglie la prudenza. Niente discese e solo qualche superG con il dubbio olimpico