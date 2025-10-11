Firenze, 11 ottobre 2025 – Occhi puntati su Miguel Espuna Larramona, fiorentino doc di 21 anni, al Campionato del Mondo di Triathlon U23 a Wollongong, in Australia, che si terrà dal 15 al 17 ottobre. Dopo tre partecipazioni ai mondiali di triathlon Junior, dove ha raggiunto come miglior risultato un settimo posto, questa è la sua prima avventura nella categoria Under 23, un traguardo che rende fiera la comunità sportiva fiorentina. Recentemente, Miguel Espuna ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo a Roma, chiudendo con un buon quindicesimo posto e classificandosi come secondo italiano al traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miguel Espuna Larramona ai campionati del mondo di triathlon