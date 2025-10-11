Migranti soccorsi e sbarcati a Lampedusa | 112 giunti in poche ore

Centododici migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che la motovedetta Cp301 della guardia costiera e una di Frontex ha soccorso due barconi partiti dalla Libia. A bordo dei natanti, 64 e 48 egiziani, eritrei, somali e pakistani.Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Soccorsi due barconi salpati dalla Libia: sbarcati 86 migranti a Lampedusa

Altri due soccorsi della Nave Emergency: 116 migranti tratti in salvo

Migranti: sbarcati a Savona i 146 naufraghi soccorsi da Life Support

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle ore 3:30, è giunta al porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, la motovedetta CP 320 della Guardia Costiera, con a bordo 32 migranti soccorsi in mare. Si tratta di uomini adulti, secondo le dichiar - facebook.com Vai su Facebook

Dopo aver soccorso 10 migranti la nave Mediterranea era andata a Trapani anziché a Genova, come le era stato ordinato: secondo il tribunale aveva fatto bene - X Vai su X

Otto sbarchi a Lampedusa, arrivati 297 migranti - Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti. Lo riporta ansa.it

Lampedusa, notte e mattinata di sbarchi: 297 migranti arrivati sull’isola - Una lunga notte e una mattinata intensa di sbarchi hanno interessato Lampedusa, con l’arrivo di 297 migranti dopo sette interventi delle forze dell’ordine ... Segnala sicilianews24.it