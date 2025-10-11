Migranti la stretta funziona | gli sbarchi irregolari calano del 22 per cento nella Ue La sinistra ora la smetterà di dare i numeri

Ottime notizie sul fronte immigrazione illegale. Nei primi nove mesi del 2025 gli ingressi irregolari nell’Unione Europea sono diminuiti del 22%, raggiungendo quota 133.400. I dati preliminari sono forniti da Frontex e la sinistra italiana ed europea avranno poco da ribattere, a meno che non ingaggino battaglia con la stessa agenzia che monitora i flussi. Il quadro generale europeo dei flussi migratori migliora. Un calo quasi generalizzato: -36 per cento dal confine orientale, -47 per cento dai Balcani occidentali, -58 per cento dall’Africa sulla rotta atlantica. L’unica eccezione, il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la stretta funziona: gli sbarchi irregolari calano del 22 per cento nella Ue. La sinistra ora la smetterà di “dare i numeri”

In questa notizia si parla di: migranti - stretta

Migranti, Belgio: stretta sui ricongiungimenti familiari

Le finali di calcio in cambio di petrolio e di una stretta sui migranti: così la Libia gioca (in segreto) il campionato tra Milano e Brianza

Prima del voto ha fatto tre promesse: una stretta sui migranti, il rilancio economico della locomotiva industriale inceppata nella stagnazione e il recupero dell'autorevolezza di Berlino in Europa - facebook.com Vai su Facebook

(2/2)? Amb. Prunas: “Questo programma, realizzato da OIM in stretta collaborazione con il Ministero della Sanità , conferma l’importanza della tutela delle popolazioni migranti nel quadro della cooperazione sanitaria tra , e tutti i Paesi del bacino d - X Vai su X

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 1.531 persone nell'hotspot. «I ibici ci hanno sparato addosso» - Altri sei barconi carichi di migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Lo riporta ilmessaggero.it

MIGRANTI/ “A Lampedusa fino a 750 arrivi al giorno, ma potrebbe esserci presto un effetto-Sudan” - Ripresi gli sbarchi di migranti a Lampedusa, ma non c’è emergenza anche se siamo in un picco di arrivi. Come scrive ilsussidiario.net