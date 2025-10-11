Migliori PC Portatili Windows 11 convertibili in Tablet

I PC convertibili Windows, noti anche come 2-in-1, uniscono la potenza di un computer portatile alla comodità di un tablet. Sono dispositivi che si adattano a chi lavora, studia o si diverte, passando da una tastiera fisica a un touch screen in pochi secondi. La possibilità di piegare lo schermo o staccare la tastiera li rende ideali per prendere appunti, disegnare o guardare video in mobilità. Con Windows 11, questi dispositivi sfruttano un’interfaccia ottimizzata per il tocco, rendendo l’esperienza fluida anche senza mouse. Un PC 2-in-1 non è solo un laptop con schermo touch. La sua forza sta nella capacità di adattarsi a diversi scenari: scrivere un documento, disegnare con una penna digitale o navigare sul divano. 🔗 Leggi su Navigaweb.net