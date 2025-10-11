Microbiota intestinale – Target emergente nella medicina della longevità convegno con Mulè

Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 15 ottobre, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegnoMicrobiota intestinaleTarget emergente nella medicina della longevità”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

