Michela Miti | la carriera e le sfide di un’icona della commedia italiana

Michela Miti, l’ex diva dimenticata: “Boicottata, in analisi e ora senza casa”

“Ho l’avviso di sfratto, sono sul lastrico. Con un miracoloso fornetto elettrico mangio una volta al giorno”: l’ex star del cinema sexy Michela Miti si sfoga

"Vivo senza gas, ho dovuto vendere l'oro e a settembre mi sfrattano", le drammatiche parole dell'ex diva sexy Michela Miti

michela miti carriera sfideChi è Michela Miti, che fine ha fatto l’ex attrice - Michela Miti è stata un'attrice simbolo della commedia sexy italiana: scopri cosa fa adesso e le curiosità sulla sua vita. Da donnaglamour.it

michela miti carriera sfideMichela Miti - Dalla sensualità della commedia all'italiana agli aiuti della Caritas: luci e ombre sulla vita di Michela Miti, tra cinema, poesia e rinascita personale. Secondo libero.it

