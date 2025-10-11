Michela Miti dopo lo sfratto | La mia vita è precipitata In depressione mi sono fatta male più volte

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michela Miti ha parlato a Verissimo delle difficoltà economiche che sta affrontando. Costretta a lasciare la sua casa avendo avuto sfratto, sta provando a risollevarsi dal brutto momento che vive da oltre 10 anni: "La mia vita è precipitata dopo la morte del mio compagno Alberto Bevilacqua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: michela - miti

Michela Miti, l’ex diva dimenticata: “Boicottata, in analisi e ora senza casa”

“Ho l’avviso di sfratto, sono sul lastrico. Con un miracoloso fornetto elettrico mangio una volta al giorno”: l’ex star del cinema sexy Michela Miti si sfoga

"Vivo senza gas, ho dovuto vendere l'oro e a settembre mi sfrattano", le drammatiche parole dell'ex diva sexy Michela Miti

michela miti dopo sfrattoMichela Miti: «Ora vivo senza gas. Ho dovuto vendere tutti i ricordi di Alberto. Avrei voluto fare di più per mia madre» - Tra gli ospiti della puntata di oggi a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle ore 16:30, c'è Michela Miti. Segnala msn.com

michela miti dopo sfrattoChi è Michela Miti: problemi economici e il rischio sfratto/ Da Miss, a Playboy ai film con Alvaro Vitali - Tante difficoltà nella carriera della nota attrice Michela Miti, ospite nella prossima puntata a Verissimo. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Michela Miti Dopo Sfratto