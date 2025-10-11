Michela Miti a Verissimo | ‘Ho perso tutto’ lo sfratto e come vive

Michela Miti a Verissimo: “La mia vita è precipitata”. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice Michela Miti, 62 anni, ha raccontato con voce rotta dall’emozione il periodo più difficile della sua vita. “Tutto è iniziato con la morte del mio compagno Alberto Bevilacqua. Da lì è cominciato il declino: la depressione, i problemi di salute, le difficoltà economiche. Ho perso tutto.” Lo sfratto e la perdita della casa. Negli ultimi mesi Michela Miti ha ricevuto un avviso di sfratto e dovrà lasciare l’abitazione dove aveva vissuto con la madre, scomparsa di recente. “Mi sento sradicata, non per la casa in sé, ma perché è il luogo dove ho vissuto gli ultimi anni accanto a lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

