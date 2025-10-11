Michela Miti a Verissimo | ‘Ho perso tutto’ lo sfratto e come vive
Michela Miti a Verissimo: “La mia vita è precipitata”. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice Michela Miti, 62 anni, ha raccontato con voce rotta dall’emozione il periodo più difficile della sua vita. “Tutto è iniziato con la morte del mio compagno Alberto Bevilacqua. Da lì è cominciato il declino: la depressione, i problemi di salute, le difficoltà economiche. Ho perso tutto.” Lo sfratto e la perdita della casa. Negli ultimi mesi Michela Miti ha ricevuto un avviso di sfratto e dovrà lasciare l’abitazione dove aveva vissuto con la madre, scomparsa di recente. “Mi sento sradicata, non per la casa in sé, ma perché è il luogo dove ho vissuto gli ultimi anni accanto a lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: michela - miti
Michela Miti, l’ex diva dimenticata: “Boicottata, in analisi e ora senza casa”
“Ho l’avviso di sfratto, sono sul lastrico. Con un miracoloso fornetto elettrico mangio una volta al giorno”: l’ex star del cinema sexy Michela Miti si sfoga
"Vivo senza gas, ho dovuto vendere l'oro e a settembre mi sfrattano", le drammatiche parole dell'ex diva sexy Michela Miti
Michela Miti, icona degli anni ’80, racconta a Verissimo il dolore, la depressione e la solitudine dopo lo sfratto e la morte del compagno Alberto Bevilacqua. Una vita agiata spazzata via in pochi anni, la lotta quotidiana per ricominciare e la forza di non arrende - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Michela Miti: problemi economici e il rischio sfratto/ Da Miss, a Playboy ai film con Alvaro Vitali - Tante difficoltà nella carriera della nota attrice Michela Miti, ospite nella prossima puntata a Verissimo. Come scrive ilsussidiario.net
Michela Miti verso lo sfratto dopo la morte del compagno: "La sua famiglia mi ha mandato via di casa" - Michela Miti racconta il calvario dopo la morte del compagno Alberto Bevilacqua, ora rischia lo sfratto: la lunga storia a Verissimo ... Si legge su virgilio.it