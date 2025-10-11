Michela Miti a Verissimo | Ho dovuto vendere tutto non ho più una casa

(Adnkronos) – “La mia vita è precipitata, è stato un anno difficile”. Michela Miti ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha parlato delle difficoltà economiche che hanno cambiato la traiettoria della sua vita nell’ultimo anno.   Dopo la morte del compagno, Michela ha perso tutto: “La sua famiglia mi ha mandato via dalla casa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Michela Miti, l’ex diva dimenticata: “Boicottata, in analisi e ora senza casa”

“Ho l’avviso di sfratto, sono sul lastrico. Con un miracoloso fornetto elettrico mangio una volta al giorno”: l’ex star del cinema sexy Michela Miti si sfoga

"Vivo senza gas, ho dovuto vendere l'oro e a settembre mi sfrattano", le drammatiche parole dell'ex diva sexy Michela Miti

michela miti verissimo hoMichela Miti: «Ora vivo senza gas. Ho dovuto vendere tutti i ricordi di Alberto. Avrei voluto fare di più per mia madre» - Tra gli ospiti della puntata di oggi a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle ore 16:30, c'è Michela Miti. Lo riporta msn.com

michela miti verissimo hoChi è Michela Miti: problemi economici e il rischio sfratto/ Da Miss, a Playboy ai film con Alvaro Vitali - Tante difficoltà nella carriera della nota attrice Michela Miti, ospite nella prossima puntata a Verissimo. Riporta ilsussidiario.net

