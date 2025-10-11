Michael Cooper | i miei fantastici Lakers Rivivi l' evento completo

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivivi l'evento completo al Teatro Sociale di Trento con la leggenda del basket, Micheal Cooper. Presenta Davide Chinellato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dalla leggenda Michael Cooper a Belinelli a Recalcati: sarà grande basket

Michael Cooper: "Io, i Lakers e le notti passate a studiare Bird. Bianchini? Un Pat Riley più basso"

