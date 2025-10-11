Mia madre ha mangiato 8 rane vive adesso ha dolori così forti da non riuscire a camminare Pensava che così le sarebbe passato il mal di schiena | l’allarme del figlio ai medici

Una donna cinese di 82 anni, identificata con il cognome Zhang, è finita in ospedale dopo aver ingoiato otto rane vive, convinta che questo antico rimedio popolare potesse alleviare i dolori cronici causati da un’ernia del disco. Secondo quanto ricostruito dai media locali, nei giorni precedenti al ricovero la donna aveva chiesto ai suoi familiari di catturarle delle piccole rane, senza però specificare le sue intenzioni. Una volta ottenuti gli otto anfibi, più piccoli del palmo di una mano, li ha ingoiati vivi in due giorni: tre il primo giorno, i restanti cinque il giorno seguente. Poco dopo, però, ha iniziato ad avvertire fortissimi dolori addominali, che si sono intensificati fino a renderle impossibile camminare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

