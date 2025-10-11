Mi sono trasferita in 48 ore dalla Puglia a Bologna per insegnare | la storia della docente Roberta Ruscigno

Quarantotto ore appena per trasferirsi dal Sud al Nord e inseguire un’opportunità di lavoro. È quanto ha avuto Roberta Ruscigno, 25 anni, di Ascoli Satriano (Foggia), dopo la laurea in Scienze della Formazione primaria all’Università del Molise. «Subito dopo la laurea mi sono iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che hanno validità biennale. Poco più di un mese dopo la laurea ho ricevuto la chiamata per una scuola elementare di Monterenzio (Bologna). Avevo solo 48 ore di tempo per organizzare il trasloco, trovare una sistemazione e presentarmi», racconta Ruscigno a Vincenzo Pellico de la Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online