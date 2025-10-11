Mezzo secolo dopo la strage dei Graneris a Vercelli l’ex fidanzato di Doretta è arrestato

11 ott 2025

Cinquant’anni non cancellano il sangue. Possono solo coprirlo con la polvere del tempo, ma quando il nome di Guido Badini è riemerso dalle cronache, a Vercelli, e in tutto il Piemonte, è bastato un istante per riaprire la memoria di un delitto che sconvolse l’Italia del 1975: la strage della famiglia Graneris. Oggi, quell’uomo che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

mezzo secolo dopo la strage dei graneris a vercelli l8217ex fidanzato di doretta 232 arrestato

© Lidentita.it - Mezzo secolo dopo la strage dei Graneris a Vercelli, l’ex fidanzato di Doretta è arrestato

