Metti il plaid nel congelatore se lo vuoi libero dagli acari l’unico trucco che funziona

Cultweb.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I plaid sono compagni fedeli quando le temperature si abbassano, ma dopo mesi nell’armadio possono accumulare polvere, acari e quell’odore di chiuso che nessuno vuole sentire. La tentazione di gettarli direttamente in lavatrice è forte, ma non sempre rappresenta la scelta migliore per tessuti delicati come lana, cashmere o pile. Esiste un’alternativa furba, economica e sorprendentemente efficace che sta conquistando esperti di tessuti e allergologi: sfruttare il freddo intenso per igienizzare senza compromettere le fibre. Dopo settimane o mesi di deposito, i plaid trattengono micro-particelle, umidità residua e acari della polvere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

metti il plaid nel congelatore se lo vuoi libero dagli acari l8217unico trucco che funziona

© Cultweb.it - Metti il plaid nel congelatore se lo vuoi libero dagli acari (l’unico trucco che funziona)

In questa notizia si parla di: metti - plaid

No, non serve mettere i plaid in lavatrice: è questo il metodo originale per igienizzarli - Come igienizzare il plaid per eliminare polvere ed acari senza metterlo in lavatrice? Si legge su diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Metti Plaid Congelatore Vuoi