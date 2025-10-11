Metro C chiusa sabato e domenica | attivi i bus sostitutivi MC e MC3
Fine settimana di stop per la Metro C. Oggi, sabato 11 ottobre, e domani, domenica 12, la linea sarà chiusa per l’intera giornata per consentire i lavori del cantiere impegnato nel prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo. Da lunedì 13 ottobre il servizio tornerà regolare.Durante. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: metro - chiusa
Metro M2 di Milano chiusa per 51 giorni: viaggio nei cantieri della Lanza-Moscova, tra binari con “materassini” e operai 24 ore su 24
Metro C chiusa fino al 27 luglio per lavori di prolungamento verso il Colosseo
#Mobilità e trasporti: weekend 11 e 12 ottobre Nel weekend, la Metro C resterà chiusa e saranno in strada i bus sostitutivi MC e MC3. La Metro B1, invece, si fermerà solo sabato mattina dalle 5.30 alle 10.30 (con attivazione delle navette). Variazioni alla vi - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #Metro #A servizio modificato, chiusa stazione #Cornelia #viabiliLAZ #pendolariLaz - X Vai su X
Metro C, terminati i lavori del weekend: da lunedì 13 ottobre riapre l’intera linea con servizio regolare - Dopo le chiusure dell’11 e 12 ottobre per i lavori al prolungamento, la Metro C torna operativa da lunedì 13 ottobre ... Da ecodallecitta.it
Stop Metro C: navette tra San Giovanni e Pantano/Centocelle fino al 5 ottobre - Per consentire il prolungamento del tracciato metro da San Giovanni al Colosseo da oggi a domenica 5 ottobre bus al posto dei treni. Si legge su ecoincitta.it