Meteo | Previsioni per domenica 12 ottobre
A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3547m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo: domenica 12 ottobre con clima mite e bel tempo, ma anche qualche nebbia - prevarrà ancora il bel tempo in gran parte d’Italia, con nuvolosità per lo più confinata sulle Isole maggiori, dove si farà sentire l’azione di un vicino vortice di bass ... Come scrive meteo.it
Previsioni meteo domenica 12 ottobre, a Milano e in Lombardia bel tempo e clima mite - Clima ideale per una gita in campagna con le temperature massime che supereranno i 20 gradi. Da milano.corriere.it