Nel corso del fine settimana, l'Italia sarà dominata da un campo anticiclonico, che garantirà generalmente cieli sereni o poco nuvolosi e un clima piacevolmente mite su molte regioni. Qualche eccezione è attesa soprattutto sulle isole maggiori, dove è possibile la comparsa di fenomeni locali isolati. Sabato: ampio soleggiamento con qualche incertezza in Sardegna. Sabato il tempo sarà stabile su gran parte della Penisola, con presenza di foschie notturne e al mattino nelle valli e nelle zone di pianura. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con massime che nel Centro-Nord potranno oscillare tra 20 e 25 °C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo nel weekend in Italia: tempo stabile e clima mite in gran parte del Paese