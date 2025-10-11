Meteo Mario Giuliacci | Un ciclone si abbatte sull' Italia Ecco dove

Il prossimo fine settimana sarà all'insegna della tradizionale "ottobrata", con sole e temperature ben oltre la media stagionale. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, l'alta pressione garantirà condizioni di stabilità diffusa su gran parte del Paese, anche se non mancheranno alcune eccezioni. Fino a tutto il weekend, l'Italia vivrà una fase di tempo stabile e mite, grazie all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il Mediterraneo. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che toccheranno i 25-26°C al Centro-Sud e in Sicilia.

