meteo le previsioni in campania per sabato 11 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, sabato 11 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3252m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Celi in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3270m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

