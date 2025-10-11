Metano dai fondali dell’Antartide | la scoperta che fa tremare gli scienziati
Roma, 11 ottobre 2025 – Il metano, gas serra tra i più potenti, sta sfuggendo dal fondale dell’ Antartide a un ritmo “sbalorditivo”. Lo rivela uno studio pubblicato su Nature Communications, ripreso dalla Cnn, che lancia un allarme: le previsioni sul riscaldamento globale potrebbero essere state finora troppo ottimistiche. Nella crosta oceanica si nascondono enormi riserve di metano, accumulate nel corso dei millenni. Quando questo gas invisibile trova una via di fuga, attraverso le fratture dei fondali, risale verso la superficie del mare a in forma di bolle. È un fenomeno noto, ma ancora poco compreso: quanti siano gli sfiati, come funzionino e quanta parte del metano riesca davvero a raggiungere l’atmosfera, resta in gran parte un mistero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
